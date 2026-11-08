Rekinn í annað skiptið á aðeins hálfu ári

Belgíski knattspyrnuþjálfarinn Ed Still hefur verið rekinn frá RAAL La Louviere, aðeins sex mánuðum eftir að honum var sagt upp störfum hjá Watford á Englandi.
Still, sem er 35 ára, tók við belgíska félaginu aðeins 17 dögum eftir brottreksturinn hjá Watford, þar sem hann hafði enst í 83 daga.
Gengi RAAL La Louviere hefur verið afar slakt undir stjórn Still en liðið náði aðeins sjö stigum í tólf leikjum.
Tap gegn Cercle Brugge um helgina, þar sem leikmenn liðsins misnotuðu tvær vítaspyrnur, reyndist síðasti naglinn í kistuna.
Salvatore Curaba, forseti félagsins, staðfesti brottreksturinn í beinni sjónvarpsútsendingu.
„Mér líkar mjög vel við Edward en hagsmunir félagsins verða að ganga framar öllu,“ sagði Curaba.
Still er bróðir Will Still, þjálfara franska félagsins Auxerre.