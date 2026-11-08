Mourinho uppljóstrar því hvaða ummæli hann lét falla í gær

Jose Mourinho, knattspyrnustjóri Real Madrid, lét athyglisverð ummæli falla eftir 3-0 sigur liðsins gegn Valencia í spænsku úrvalsdeildinni í gær.
Mourinho sást ræða við Javier Aguirre, þjálfara Valencia, eftir leikinn en þeir virtust báðir vera í góðu skapi.
Á blaðamannafundi eftir leikinn var Portúgalinn spurður hvað þeim hefði farið á milli.
„Ég fór til Aguirre eftir leikinn og sagði við hann: Vertu ekki leiður, Aguirre. Mínir leikmenn eru einfaldlega miklu betri en þínir,“ sagði Mourinho.
„Þetta er ekki Aguirre að kenna. Ekki kenna honum um.“
Arda Güler og Federico Valverde skoruðu mörk Real Madrid í fyrri hálfleik áður en Kylian Mbappé bætti við þriðja markinu undir lok leiks.
Sigurinn var sá áttundi í röð hjá Real Madrid í öllum keppnum.
Mourinho hefur verið þekktur fyrir beinskeytt ummæli í gegnum tíðina og lét hann sitt ekki eftir liggja í þetta skiptið.