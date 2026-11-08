Messi skrifaði söguna í Bandaríkjunum um helgina - Sá fyrsti til að afreka þetta

Lionel Messi, leikmaður Inter Miami, hefur enn á ný skrifað nafn sitt í sögubækurnar eftir frábært tímabil í bandarísku MLS-deildinni.
Argentínumaðurinn, sem er 39 ára, varð fyrsti leikmaðurinn í sögu deildarinnar til að vinna gullskóinn tvö tímabil í röð.
Messi skoraði 26 mörk í 31 leik og lagði auk þess upp 17 mörk. Hann kom því að 43 mörkum á tímabilinu, meira en nokkur annar leikmaður deildarinnar.
Messi gæti einnig orðið fyrsti leikmaðurinn til að vera valinn besti leikmaður MLS þrjú ár í röð.
Þrátt fyrir frammistöðu hans endaði Inter Miami 17 stigum á eftir Nashville í austurdeildinni.
Næsta verkefni Messi og félaga er einvígi gegn Columbus Crew í úrslitakeppni MLS síðar í mánuðinum.