United skoðar arftaka fyrir Carrick en mikil óvissa með þennan kost

Forráðamenn Manchester United eru ekki sannfærðir um að Eddie Howe sé rétti maðurinn til að taka við stjórastarfinu á Old Trafford af Michael Carrick.
Þetta kemur fram í frétt Independent en Howe hefur áður stýrt Newcastle United og Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni.
Manchester United er sagt vera að skoða mögulega arftaka Carrick en framtíð hans hjá félaginu er enn óljós.
Howe hefur verið orðaður við starfið en samkvæmt nýjustu fregnum er hann ekki ofarlega á óskalista forráðamanna félagsins.
Enn á eftir að koma í ljós hver mun stýra Manchester United til framtíðar og hvort Carrick fái tækifæri til að halda starfinu áfram.