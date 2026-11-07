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DV
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Ljóst hver tekur við fyrirliðabandinu af Ronaldo

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 7. nóvember 2026 13:21
Bernardo Silva á æfingu á Laugardalsvelli fyrr í sumar. DV/Valli

Bernardo Silva verður nýr fyrirliði portúgalska landsliðsins eftir að Cristiano Ronaldo ákvað að leggja landsliðsskóna á hilluna.

Jorge Jesus, landsliðsþjálfari Portúgals, hefur ákveðið að fela Silva fyrirliðabandið eftir óvænta ákvörðun Ronaldo.

Ronaldo kvaddi landsliðið eftir 23 ára feril en ákvörðunin kom bæði þjálfaranum og portúgalska knattspyrnusambandinu á óvart.

Silva hefur verið lykilmaður í portúgalska landsliðinu undanfarin ár og þykir vel til þess fallinn að taka við leiðtogahlutverkinu.

Hann gekk til liðs við Real Madrid í sumar eftir afar farsælan feril hjá Manchester City.

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