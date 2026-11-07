Ljóst hver tekur við fyrirliðabandinu af Ronaldo

Bernardo Silva verður nýr fyrirliði portúgalska landsliðsins eftir að Cristiano Ronaldo ákvað að leggja landsliðsskóna á hilluna.
Jorge Jesus, landsliðsþjálfari Portúgals, hefur ákveðið að fela Silva fyrirliðabandið eftir óvænta ákvörðun Ronaldo.
Ronaldo kvaddi landsliðið eftir 23 ára feril en ákvörðunin kom bæði þjálfaranum og portúgalska knattspyrnusambandinu á óvart.
Silva hefur verið lykilmaður í portúgalska landsliðinu undanfarin ár og þykir vel til þess fallinn að taka við leiðtogahlutverkinu.
Hann gekk til liðs við Real Madrid í sumar eftir afar farsælan feril hjá Manchester City.