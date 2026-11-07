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DV
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Á sextugsaldri þegar hann eignaðist sitt fjórða barn

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Laugardaginn 7. nóvember 2026 22:34

Robert Pires, fyrrum leikmaður Arsenal og franska landsliðsins, er orðinn faðir í fjórða sinn, 53 ára að aldri.

Pires greindi frá gleðitíðindunum á Instagram en hann og nýr maki hans eignuðust dóttur þann 31. október síðastliðinn.

Stúlkan hefur fengið nafnið Olivia og birti Pires fallega svarthvíta mynd þar sem hann heldur í hönd hennar.

„Olivia Pires, 31.10.2026. Velkomin í heiminn, litla stelpan mín,“ skrifaði Frakkinn.

Pires skildi við fyrrverandi eiginkonu sína, Jessicu Lemarie, fyrir tveimur árum en þau höfðu verið saman um árabil.

Elsti sonur hans, Theo, hefur fetað í fótspor föður síns og verið fyrirliði hjá akademíu Arsenal.

Fjölmargar knattspyrnustjörnur óskuðu Pires til hamingju með fjölgunina, þar á meðal Petr Cech, Sol Campbell, Roberto Carlos og Franck Ribery.

Pires er í miklum metum hjá stuðningsmönnum Arsenal eftir farsælan feril hjá félaginu, þar sem hann var meðal annars hluti af hinu ósigrandi liði sem vann ensku úrvalsdeildina árið 2004.

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