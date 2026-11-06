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DV
433

Vísun í Köngulóarmanninn vekur furðu

433
Sunnudaginn 8. nóvember 2026 10:00
Köngulóarmaðurinn, eða Spider-Man.

Helgi Fannar og Hörður Snævar gerðu upp helstu fréttir og leiki í Íþróttavikunni á DV/433.

Manchester United vann fótboltaleik í vikunni gegn Roma, sem eru stórtíðindi miðað við gengið undanfarið.

Helgi furðaði sig þó á færslum félagsins á samfélagsmiðlum eftir leik. Til að mynda var Matheus Cunha líkt við Köngulóarmanninum, Spider-Man, í frægu atriði.

„Leyfðu okkur nú að gleðjast í þau örfáu skipti sem það er hægt,“ sagði Hörður við þessari gagnrýni.

„Þetta var aðeins meiri hetjudáð í myndinni. En ég ætla ekki að banna mönnum að fagna svosem,“ sagði Helgi léttur.

Þátturinn er í spilaranum.

Atriðið sem félagið vísaði í:

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