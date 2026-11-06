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DV
433

Varpar fram kenningu um ákvörðun Ronaldo

433
Sunnudaginn 8. nóvember 2026 12:30
Getty Images

Helgi Fannar og Hörður Snævar gerðu upp helstu fréttir og leiki í Íþróttavikunni á DV/433.

Cristiano Ronaldo tilkynnti á dögunum að hann væri að leggja landsliðsskóna á hilluna eftir glæstan feril. 

„Þetta kemur að einhverju leyti á óvart, ég sá hann snúa aftur,“ sagði Helgi.

Hörður benti á það sem gerðist í síðasta landsleikjaglugga, þegar Ronaldo fór heim í fýlu.

„Það gekk ýmislegt á síðast og hann hefur kannski ekki haft áhuga á að starfa aftur með Jorge Jesus landsliðsþjálfara. 

Hann nær þúsund mörkum í vetur og leggur svo bara skóna á hilluna í vor,“ sagði hann, en Ronaldo vantar 15 mörk upp í þúsund mörk á ferlinum. Vill hann ná þeim áfanga áður en hann hættir.

Þátturinn er í spilaranum.

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