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DV
433

Stórra tíðinda að vænta á Íslandi - Þetta verður líklega niðurstaðan

433
Laugardaginn 7. nóvember 2026 12:30
Bolti
Mynd: DV/KSJ

Helgi Fannar og Hörður Snævar gerðu upp helstu fréttir og leiki í Íþróttavikunni á DV/433.

Mikið er rætt og ritað um nýtt fyrirkomulag í Bestu deildunum. Það fer að styttast í að það komi í ljós hvaða leið verður farin en búist er við að í karladeildinni verði fjölgað upp í 14 lið og upp í 12 kvennamegin. 

„Ég held að það sé stutt í það. Ég er búinn að tala við nokkra menn í vikunni og mér heyrist flestir halda að það verði fjölgað í 14 lið.

Það er auðvitað líka kallað eftir því að Lengjudeildin sé að byrja og klárast á svipuðum tíma. Fara menn í 14 lið þar líka?“ velti Hörður upp.

„Það liggur svo beint við að Besta deild kvenna fari í 12 lið,“ skaut Helgi inn í og Hörður telur að sú leið verði farin. „Mér heyrist allir vera þar líka.“

Þátturinn er í spilaranum.

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