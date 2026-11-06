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DV
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Saknaði þess að fá þessar upplýsingar úr Laugardalnum - „Því var eiginlega ekki svarað“

433
Sunnudaginn 8. nóvember 2026 07:00
Aron Einar Gunnarsson. Mynd DV/KSJ

Helgi Fannar og Hörður Snævar gerðu upp helstu fréttir og leiki í Íþróttavikunni á DV/433.

Aron Einar Gunnarsson kveður landsliðið eftir komandi leiki í Þjóðadeildinni. Hann spilaði sáralítið í síðasta landsleikjaglugga og getur ekki lengur bætt landsleikjametið. 

Aron getur þó jafnað það ef hann kemur bæði við sögu gegn Búlgaríu og Lúxemborg síðar í mánuðinum.

„Manni finnst skrýtið hvernig þetta hefur þróast, að Aron sé valinn en spili andskotann ekki neitt,“ sagði Hörður í þættinum.

Lokaleikur Arons verður hér heima gegn Lúxemborg og vonast Hörður til að hann verði kvaddur með stæl.

„Ég saknaði þess á fundinum í gær að sjá KSÍ gefa það út að það yrði almennileg kveðjustund á Laugardalsvelli. Því var eiginlega ekki svarað.“

Þátturinn er í spilaranum.

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