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DV
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Hefur ekki neinn áhuga á því að taka við United

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 6. nóvember 2026 17:00
Didier Deschamps, þjálfari Frakka. Mynd DV/KSJ

Didier Deschamps, fyrrverandi landsliðsþjálfari Frakklands, hefur samkvæmt enskum fjölmiðlum hafnað því að taka við Manchester United.

Samkvæmt Mirror hafði United samband við Frakkann vegna mögulegrar ráðningar hans í stað Michael Carrick, sem er undir mikilli pressu á Old Trafford.

Deschamps er hins vegar sagður hafa gert forráðamönnum United ljóst að hann hafi ekki áhuga á starfinu.

Hinn 58 ára gamli Frakki lét af störfum hjá franska landsliðinu eftir heimsmeistaramótið í sumar, eftir 14 ár við stjórnvölinn.

Hann stýrði Frakklandi meðal annars til heimsmeistaratitils árið 2018.

United hefur átt erfitt uppdráttar á tímabilinu og framtíð Carrick er í mikilli óvissu.

Félagið þarf því að horfa til annarra kosta ef ákveðið verður að skipta um knattspyrnustjóra.

Eddie Howe og Julian Nagelsmann hafa einnig verið orðaðir við starfið.

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