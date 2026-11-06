Ekki það sem Íslendingar vildu heyra - „Það var leiðinlegt“

Helgi Fannar og Hörður Snævar gerðu upp helstu fréttir og leiki í Íþróttavikunni á DV/433.
Elías Rafn Ólafsson landsliðsmarkvörður verður enn frá í komandi leikjum Íslands í kjölfar aðgerðar á nýra í haust. Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari sagði að ekki væri enn hægt að segja til um hvenær hann snýr aftur.
„Hann sagði að staðan væri alvarlegri en menn hefðu haldið. Það var leiðinlegt að heyra en vonandi kemur hann sem fyrst aftur,“ sagði Helgi.
„Góðu fréttirnar eru þær að Hákon (Rafn) er meira en til í að fylla hans skarð. Við þurfum allavega ekki að hafa áhyggjur af því,“ sagði Hörður, en Hákon var frábær í síðasta verkefni.
Þátturinn er í spilaranum.