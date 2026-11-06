Arteta færir slæmar og góðar fréttir

Bukayo Saka, kantmaður Arsenal, verður frá keppni í nokkrar vikur til viðbótar vegna meiðsla.
Saka, sem er 25 ára gamall, meiddist á læri í 2-2 jafntefli gegn Bayern Munchen í Meistaradeildinni í síðasta mánuði og hefur ekki spilað síðan.
„Við erum að tala um vikur. Eftir landsleikjahléið fer hann vonandi að æfa aftur með liðinu og gera meira, en því miður verður hann frá í einhvern tíma til viðbótar,“ segir Mikel Arteta, stjóri Arsenal.
Saka missir því af landsleikjum Englands gegn Króatíu og Spáni síðar í mánuðinum og óvíst er nákvæmlega hvenær hann snýr aftur.
Arteta færði stuðningsmönnum Arsenal þó einnig gleðifréttir, en Ezri Konsa er klár í slaginn gegn Hull á morgun í kjölfar þess að hafa fundið fyrir óþægindum gegn Slavia Prag í Meistaradeildinni í vikunni.