Arsenal og City hafa áhuga

Arsenal og Manchester City hafa áhuga á Tino Livramento, bakverði Newcastle.
Samkvæmt Football Insider hafa bæði félög áður reynt að fá þennan 23 ára gamla Englending en Newcastle hefur ekki viljað selja hann.
Livramento getur spilað bæði í hægri og vinstri bakverði og hefur hann heillað með Newcastle. Hann hefur þó glímt við meiðsli og aðeins spilað 33 mínútur í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu.
Livramento er samningsbundinn Newcastle til ársins 2028 og vill félagið framlengja við hann. Ef ekki næst samkomulag gæti Newcastle hins vegar verið tilbúið að selja hann næsta sumar.