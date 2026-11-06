Albert í „furðulegri“ stöðu

Helgi Fannar og Hörður Snævar gerðu upp helstu fréttir og leiki í Íþróttavikunni á DV/433.
Það styttist í endurkomu Albert Guðmundssonar, þó hann nái ekki næstu landsleikjum vegna meiðsla.
„Lazio tekur örugglega bara enga sénsa með hann. Þetta eru leiðindameiðsli og þeir vilja frekar að hann sé í toppmálum eftir landsleikjahlé, í stað þess að ýta á hann núna svo KSÍ geti valið hann. Lazio er líka að gera geggjaða hluta í ítalska boltanum,“ sagði Hörður.
Albert gekk í raðir Lazio í sumar en þrátt fyrir gott gengi liðsins innan vallar mæta stuðningsmenn lítið á völlinn.
„Þeir eru góðir innan vallar en það mætir enginn á völlinn,“ sagði Helgi. „Já þetta er skrýtin staða sem liðið er í,“ sagði Hörður.
Þátturinn er í spilaranum.