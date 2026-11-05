Vörnin míglekur hjá Liverpool í Meistaradeildinni - Iraola ósáttur með þetta

Andoni Iraola, knattspyrnustjóri Liverpool, var afar ósáttur eftir 3-2 tap liðsins gegn Fenerbahce í Meistaradeild Evrópu í gærkvöldi.
Liverpool komst á blað með mörkum Trey Nyoni og Alexander Isak en Mason Greenwood, Archie Brown og Vedat Muriqi tryggðu tyrkneska liðinu sigurinn.
Iraola gagnrýndi sérstaklega varnarleik sinna manna en öll þrjú mörk Fenerbahce komu eftir föst leikatriði.
„Þetta voru ódýr mörk. Klaufaleg mörk,“ sagði Iraola eftir leikinn.
Hann sagði gríðarlegan hávaða á vellinum hafa gert leikmönnum erfitt fyrir.
„Það var nánast ómögulegt að eiga samskipti inni á vellinum. Ég átti erfitt með að koma skilaboðum til leikmannanna.“
Iraola var sérstaklega ósáttur við að Liverpool hefði fengið á sig mörk eftir aukaspyrnu, hornspyrnu og langt innkast.
Þetta var annað tap Liverpool í röð eftir ósigurinn gegn Arsenal um síðustu helgi. Liverpool hefur nú fengið á sig þrjú mörk í þremur Meistaradeildarleikjum í röð.
Næsti leikur liðsins er gegn Crystal Palace á sunnudaginn.