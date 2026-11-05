Vilja losna við Elliott aftur til Liverpool - Leeds gæti reynt að kaupa í janúar

Leeds United gæti gert óvænt kaup í janúarglugganum en félagið er sagt hafa áhuga á Harvey Elliott, miðjumanni Liverpool.
Samkvæmt fréttum enskra fjölmiðla hyggst Valencia binda enda á lánsdvöl Englendingsins á Spáni þegar félagaskiptaglugginn opnar.
Elliott, sem er 23 ára, er í eigu Liverpool en gæti nú verið á leið aftur í ensku úrvalsdeildina.
Leeds er sagt íhuga að kaupa leikmanninn til frambúðar í stað þess að fá hann á láni.
Elliott hefur áður sýnt hæfileika sína í búningi Liverpool en átt erfitt með að festa sig í sessi.
Ekki liggur fyrir hvaða verð Liverpool myndi setja á leikmanninn.