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Vilja losna við Elliott aftur til Liverpool - Leeds gæti reynt að kaupa í janúar

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 6. nóvember 2026 07:30
Harvey Elliott fagnar marki / Getty Images

Leeds United gæti gert óvænt kaup í janúarglugganum en félagið er sagt hafa áhuga á Harvey Elliott, miðjumanni Liverpool.

Samkvæmt fréttum enskra fjölmiðla hyggst Valencia binda enda á lánsdvöl Englendingsins á Spáni þegar félagaskiptaglugginn opnar.

Elliott, sem er 23 ára, er í eigu Liverpool en gæti nú verið á leið aftur í ensku úrvalsdeildina.

Leeds er sagt íhuga að kaupa leikmanninn til frambúðar í stað þess að fá hann á láni.

Elliott hefur áður sýnt hæfileika sína í búningi Liverpool en átt erfitt með að festa sig í sessi.

Ekki liggur fyrir hvaða verð Liverpool myndi setja á leikmanninn.

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