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DV
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Tryllingur Alisson vakti mikla athygli - Ósáttur með félaga sinn

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 5. nóvember 2026 20:00
Alisson Becker / Getty

Alisson Becker, markvörður Liverpool, var allt annað en sáttur við liðsfélaga sinn Jeremy Jacquet í 3-2 tapi gegn Fenerbahce í Meistaradeild Evrópu á miðvikudagskvöldið.

Atvikið átti sér stað þegar Mason Greenwood jafnaði metin fyrir tyrkneska liðið með aukaspyrnu.

Jacquet stóð í varnarvegg Liverpool en sneri sér undan boltanum sem fór í líkama hans og breytti algjörlega um stefnu.

Alisson hafði þegar kastað sér í hina áttina og átti því enga möguleika á að verja skotið. Brasilíski markvörðurinn brást ókvæða við og öskraði á Jacquet.

„Alisson er alveg brjálaður og það með réttu. Þú verður að horfast í augu við boltann,“ sagði Ally McCoist í lýsingu TNT Sports.

Jacquet, sem er 21 árs, hefur annars staðið sig vel á sínu fyrsta tímabili hjá Liverpool.

Frakkinn kom frá Rennes í sumar fyrir 55 milljónir punda. Liverpool tapaði leiknum 3-2 eftir að hafa komist tvívegis yfir.

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