Þrjú ensk stórlið skoða Rússann sem vekur mikla athygli

Manchester United, Arsenal og Chelsea hafa öll augastað á Aleksey Batrakov, 21 árs gömlum miðjumanni Galatasaray.
Samkvæmt frétt Teamtalk hafa ensku stórliðin sent útsendara til að fylgjast með Rússanum, sem hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína í Tyrklandi.
Batrakov er talinn afar efnilegur leikmaður og gæti orðið eftirsóttur þegar félagaskiptaglugginn opnar í janúar.
Samkeppnin um leikmanninn gæti því orðið hörð enda eru þrjú af stærstu félögum Englands sögð fylgjast grannt með stöðu hans.
Ekki liggur fyrir hvort félögin hyggist gera formlegt tilboð í Batrakov á næstunni.
Þá er heldur ekki vitað hvaða verð Galatasaray myndi setja á miðjumanninn.
Ljóst er þó að framtíð Rússans gæti orðið mikið umræðuefni á félagaskiptamarkaðnum á næstu mánuðum.