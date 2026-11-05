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DV
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Þrjú ensk stórlið skoða Rússann sem vekur mikla athygli

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 6. nóvember 2026 08:00
Aleksey Batrakov Getty Images

Manchester United, Arsenal og Chelsea hafa öll augastað á Aleksey Batrakov, 21 árs gömlum miðjumanni Galatasaray.

Samkvæmt frétt Teamtalk hafa ensku stórliðin sent útsendara til að fylgjast með Rússanum, sem hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína í Tyrklandi.

Batrakov er talinn afar efnilegur leikmaður og gæti orðið eftirsóttur þegar félagaskiptaglugginn opnar í janúar.

Samkeppnin um leikmanninn gæti því orðið hörð enda eru þrjú af stærstu félögum Englands sögð fylgjast grannt með stöðu hans.

Ekki liggur fyrir hvort félögin hyggist gera formlegt tilboð í Batrakov á næstunni.

Þá er heldur ekki vitað hvaða verð Galatasaray myndi setja á miðjumanninn.

Ljóst er þó að framtíð Rússans gæti orðið mikið umræðuefni á félagaskiptamarkaðnum á næstu mánuðum.

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