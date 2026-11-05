Stærsti útisigur sögunnar - Slapp United vel frá ferð sinni til Ítalíu?

Como, undir stjórn Cesc Fabregas, skrifaði sig í sögubækurnar í gærkvöldi þegar liðið gjörsigraði Lens, 9-1, á útivelli í Meistaradeild Evrópu.
Þetta er stærsti útisigur í sögu Meistaradeildarinnar og jafnframt jöfnun á metinu yfir stærsta sigur í keppninni.
Como, sem leikur í Evrópukeppni í fyrsta sinn, hefur farið á kostum undanfarið og vann meðal annars Manchester United 4-1 fyrir tveimur vikum.
Anastasios Douvikas skoraði þrennu gegn Lens og er nú markahæstur í Meistaradeildinni, á undan Erling Haaland.
Argentínumaðurinn Nico Paz komst einnig á blað og minntist Jesus de Miguel, leikmanns Tenerife sem lést í vikunni eftir hörmulegt slys á knattspyrnuvellinum.
„Í dag gekk allt upp hjá okkur. Þetta var frábært kvöld fyrir Como og stuðningsmenn okkar,“ sagði Fabregas eftir leikinn.
Como situr nú í fjórða sæti Meistaradeildarinnar og hefur unnið sex leiki í röð í öllum keppnum.
Félagið lék í þriðju efstu deild Ítalíu fyrir aðeins sex árum en hefur nú skipað sér á meðal bestu liða Evrópu.