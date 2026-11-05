Sindri hættur 27 ára

Sindri Þór Ingimarsson hefur lagt skóna á hilluna. Félag hans, Stjarnan, greinir frá þessu.
Sindri er 27 ára gamall varnarmaður sem hefur spilað með Stjörnunni síðan 2022. Hann er uppalinn hjá Breiðabliki og lék einnig með venslaliðinu Augnabliki áður en hann fór í Stjörnuna.
Tilkynning Stjörnunnar
Takk fyrir Sindri Þór!
Sindri Þór Ingimarsson hefur ákveðið að leggja fótboltaskóna á hilluna og viljum við nýta tækifærið til að þakka honum kærlega fyrir tíma hans hjá félaginu.
Sindri gekk til liðs við okkur árið 2022 og lék alls 148 leiki fyrir félagið.
Nokkur orð til Stjörnufólks frá Sindra:
„Ég vil þakka öllum stuðningsmönnum, samherjum, þjálfurum og öllum sem koma að starfinu hjá Stjörnunni fyrir síðustu fimm ár. Ég hef eignast margar góðar minningar og kynnst frábæru fólki á þessum tíma. Ég er mjög þakklátur fyrir árin hjá Stjörnunni og allt sem ég hef fengið að upplifa með félaginu. Takk fyrir mig.“
Hann hefur verið mikilvægur hluti af okkar liði og skilur eftir sig góðar minningar innan félagsins.
Nú tekur við nýr kafli hjá Sindra og óskum við honum alls hins besta í framtíðinni.
Takk fyrir okkur, Sindri Þór #6