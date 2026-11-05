Óvissa með það hvort Konsa geti spilað með Arsenal um helgina

Arsenal gæti þurft að vera án Ezri Konsa þegar liðið tekur á móti Hull í ensku úrvalsdeildinni á laugardaginn.
Varnarmaðurinn þurfti að yfirgefa völlinn í síðari hálfleik þegar Arsenal vann 2-1 sigur gegn Slavia Prag í Meistaradeild Evrópu í gærkvöldi.
Konsa virtist finna fyrir óþægindum í hné snemma leiks en hélt áfram þar til honum var skipt út af eftir rúmlega klukkutíma leik.
Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, sagði að álagið á varnarmanninum hefði verið mikið.
„Hann hefur spilað gríðarlega mikið undanfarnar vikur og verið að glíma við ákveðin vandamál. Við ákváðum því að taka hann af velli,“ sagði Arteta.
Góðu fréttirnar fyrir Arsenal eru að William Saliba er orðinn leikfær eftir langvarandi bakmeiðsli.
Frakkinn sat á varamannabekknum gegn Slavia Prag en kom ekki við sögu.
Cristhian Mosquera leysti Konsa af hólmi og gæti fengið stærra hlutverk um helgina ef meiðslin reynast alvarleg.