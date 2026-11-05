Óvænt nafn komið í umræðuna verði Carrick rekinn

Manchester United hefur haft samband við Didier Deschamps, fyrrverandi landsliðsþjálfara Frakklands, vegna mögulegrar ráðningar hans á Old Trafford.
Þetta kemur fram hjá franska félagaskiptablaðamanninum Santi Aouna hjá Foot Mercato.
Deschamps, sem er 58 ára, hætti með franska landsliðið eftir HM í sumar en hann stýrði liðinu í 14 ár.
Frakkinn er sagður hafa efasemdir um að taka við United en útilokar þó ekki möguleikann.
Michael Carrick er undir gríðarlegri pressu enda situr United í 17. sæti ensku úrvalsdeildarinnar, aðeins fyrir ofan fallsætin á markatölu.
Dramatískur 3-2 sigur gegn Roma í Meistaradeildinni hefur þó styrkt stöðu hans tímabundið.
United mætir Aston Villa á sunnudaginn og gæti tap orðið afdrifaríkt fyrir Carrick.
Fleiri þjálfarar eru orðaðir við starfið, þar á meðal Eddie Howe og Julian Nagelsmann.
Antonio Conte hefur einnig verið nefndur til sögunnar en Ítalinn hefur neitað því að vera í viðræðum við félagið.