Orri Steinn skoraði eina mark Sociedad í jafntefli

Orri Steinn Óskarsson, fyrirliði íslenska landsliðsins, var á skotskónum þegar Real Sociedad gerði 1-1 jafntefli við Lyon í Evrópudeildinni í kvöld.
Orri kom spænska liðinu yfir á 28. mínútu og var mark hans það eina í fyrri hálfleik. Þetta var kærkomið mark fyrir íslenska framherjann sem heldur áfram að láta að sér kveða á stóra sviðinu.
Gestirnir frá Frakklandi gáfust þó ekki upp og náðu að jafna metin á 54. mínútu þegar Corentin Tolisso kom boltanum í netið.
Fleiri mörk voru ekki skoruð og þurftu liðin því að sætta sig við 1-1 jafntefli.
Orri hefur verið mikilvægur hlekkur í íslenska landsliðinu og er markið enn ein staðfesting á hæfileikum hans.
Real Sociedad fékk eitt stig úr leiknum en mark Orra var hápunkturinn frá íslenskum sjónarhóli.