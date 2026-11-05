Nýtt heimsmet í fjölda rauðra spjalda í einum leik

Ótrúleg uppákoma varð í leik í Brasilíu um síðustu helgi og fóru alls 53 rauð spjöld á loft eftir hópslagsmál.
Þetta átti sér stað í undanúrslitaleik Uberlandia og Mamore í U-20 ára liðum. Þegar Mamore komst í 3-1 í uppbótartíma ögraði leikmaður liðsins andstæðingunum er hann fagnaði markinu.
Í kjölfarið brutust út gríðarleg slagsmál þar sem leikmenn, þjálfarar og forráðamenn tóku þátt.
Dómarinn gaf alls 53 rauð spjöld, 43 þeirra á leikmenn, átta á þjálfara og tvö á stjórnarmenn. Hann neyddist til að flauta leikinn af vegna ólátanna.
Þetta er nýtt heimsmet en fyrra metið var 36 rauð spjöld í leik í Argentínu árið 2011.