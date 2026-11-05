Nýjar upplýsingar um það hvernig Ronaldo lét vita af ákvörðun sinni

Cristiano Ronaldo tilkynnti í gær að hann væri hættur að leika með portúgalska landsliðinu, en nú hafa komið fram nýjar upplýsingar um aðdraganda ákvörðunarinnar.
Samkvæmt portúgalska miðlinum A Bola hafði Ronaldo samband við Pedro Proença, forseta portúgalska knattspyrnusambandsins, áður en hann tilkynnti ákvörðun sína á samfélagsmiðlum.
Hann ræddi hins vegar ekkert við Jorge Jesus, landsliðsþjálfara Portúgals, sem er sagður hafa verið sleginn út af laginu þegar fréttirnar bárust.
Ronaldo vissi að Jesus ætlaði að velja hann í landsliðshópinn fyrir komandi leiki í Þjóðadeildinni og ákvað því að tilkynna ákvörðun sína degi áður en hópurinn yrði kynntur.
Samkvæmt A Bola hefur samband þeirra verið afar stirt frá 30. september þegar Ronaldo yfirgaf landsliðshópinn eftir ágreining.
Þeir hafa ekki rætt saman síðan.
Ronaldo er sagður hafa verið ósáttur við að vera ekki lengur öruggur byrjunarliðsmaður og vildi frekar hætta með landsliðinu en sætta sig við varamannshlutverk.
Hvorki Jesus né Proença vildu að landsliðsferill goðsagnarinnar endaði með þessum hætti.
Með ákvörðuninni gefur Ronaldo jafnframt upp drauminn um að skora sitt þúsundasta mark fyrir Portúgal.
Hann stefnir þó enn á að ná þeim áfanga á félagsliðsferlinum.