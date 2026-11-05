Lögreglan leitar vitna vegna morðs sem framið var á sunnudag

Breska lögreglan hefur handtekið þrjá menn í tengslum við andlát Ezekiel Williams, 26 ára knattspyrnumanns sem lést eftir meinta líkamsárás í Milton Keynes á Englandi.
Williams varð fyrir árás aðfaranótt sunnudagsins 1. nóvember á Midsummer Boulevard. Hann var fluttur alvarlega slasaður á sjúkrahús þar sem hann lést af sárum sínum á mánudag.
Lögreglan hefur hafið morðrannsókn vegna málsins.
Tveir menn, 21 og 28 ára, hafa verið handteknir grunaðir um morð en sá þriðji, þrítugur maður, er grunaður um að hafa aðstoðað brotamann. Allir þrír eru frá Luton og eru enn í haldi lögreglu.
Williams lék meðal annars með Kettering Town, FC Romania, Northwood og Harrow Borough á ferlinum.
Kettering Town minntist leikmannsins með fallegum orðum á samfélagsmiðlum.
„Ezekiel var hæfileikaríkur, góðhjartaður og sannarlega hvetjandi einstaklingur. Hann sýndi mikla leiðtogahæfileika og var afar vinsæll í klefanum,“ sagði félagið.
„Hlýja hans snerti alla sem voru svo heppnir að kynnast honum.“
Lögreglan segir ekkert benda til þess að almenningi stafi frekari hætta af málinu.
Rannsókn stendur yfir og er óskað eftir vitnum sem voru á svæðinu milli klukkan eitt og tvö aðfaranótt sunnudags.
Andlát Williams hefur vakið mikla sorg innan enska knattspyrnusamfélagsins.