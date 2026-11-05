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DV
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Ivan Toney á Old Trafford?

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 5. nóvember 2026 14:00
Getty Images

Manchester United hefur áhuga á að fá Ivan Toney, framherja Al-Ahli, að láni í janúar.

Samkvæmt Football Insider er United að skoða möguleikann á að fá þennan þrítuga Englending til félagsins vegna meiðsla Benjamin Sesko, sem verður frá keppni um nokkurt skeið.

Toney hefur verið í frábæru formi í Sádi-Arabíu og skorað 12 mörk í aðeins níu deildarleikjum á tímabilinu. Hann skoraði alls 41 mark í öllum keppnum á síðustu leiktíð og þekkir ensku úrvalsdeildina vel eftir veru sína hjá Brentford.

Toney er á afar háum launum hjá Al-Ahli og því gætu kaup reynst United erfið. Félagið vill þess í stað kanna möguleikann á lánssamningi.

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