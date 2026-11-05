Fær nú 71 milljón króna í laun í hverri viku - Kemst þó ekki nálægt toppnum

Harry Kane hefur skrifað undir nýjan samning við Bayern München sem tryggir honum verulega launahækkun og heldur honum hjá þýska stórliðinu að minnsta kosti til ársins 2029.
Kane, sem er 33 ára og vann Gullboltann árið 2026, hefur verið í stórkostlegu formi hjá Bayern undanfarin ár.
Samkvæmt The Sun mun Englendingurinn þéna rúmlega 20,8 milljónir punda á ári samkvæmt nýja samningnum, sem jafngildir um 401 þúsund pundum á viku.
Það gera um 70 milljónir íslenskra króna í hverri einustu viku.
Þrátt fyrir þessar svimandi fjárhæðir er Kane langt frá því að vera einn tekjuhæsti íþróttamaður heims.
Sportbible hefur tekið saman lista yfir 20 tekjuhæstu íþróttamenn heims og byggir hann á tölum frá fjármálatímaritinu Forbes.
Cristiano Ronaldo trónir þar á toppnum með árstekjur upp á 222 milljónir punda, eða tæplega 39 milljarða íslenskra króna.
Ronaldo þénar um 174 milljónir punda fyrir knattspyrnuiðkun sína hjá Al-Nassr og fær aðrar 48 milljónir í auglýsingatekjur og viðskiptasamninga.
Hnefaleikakappinn Canelo Alvarez er í öðru sæti með 125,8 milljónir punda og Lionel Messi er þriðji með 103,6 milljónir.
Aðrir knattspyrnumenn á listanum eru Karim Benzema, Kylian Mbappe og Erling Haaland.
Kane kemst hins vegar ekki á topp 20 þrátt fyrir nýja samninginn.
Tekjuhæstu íþróttamenn heims samkvæmt samantekt Sportbible:
Fjárhæðir eru í milljónum breskra punda. Heildartekjur taka mið af launum og öðrum tekjum, meðal annars auglýsingasamningum.
- Cristiano Ronaldo – Fótbolti
- Heildartekjur: 222 milljónir punda
- Laun: 173,9 milljónir
- Aðrar tekjur: 48,1 milljón
- Canelo Alvarez – Hnefaleikar
- Heildartekjur: 125,8 milljónir
- Laun og verðlaunafé: 118,4 milljónir
- Aðrar tekjur: 7,4 milljónir
- Lionel Messi – Fótbolti
- Heildartekjur: 103,6 milljónir
- Laun: 51,8 milljónir
- Aðrar tekjur: 51,8 milljónir
- LeBron James – Körfubolti
- Heildartekjur: 102 milljónir
- Laun: 39,1 milljón
- Aðrar tekjur: 62,9 milljónir
- Shohei Ohtani – Hafnabolti
- Heildartekjur: 94,4 milljónir
- Laun: 1,9 milljónir
- Aðrar tekjur: 92,5 milljónir
- Stephen Curry – Körfubolti
- Heildartekjur: 92,3 milljónir
- Laun: 44,2 milljónir
- Aðrar tekjur: 48,1 milljón
- Jon Rahm – Golf
- Heildartekjur: 79,2 milljónir
- Laun og verðlaunafé: 71,8 milljónir
Aðrar tekjur: 7,4 milljónirMyndGetty Images
- Karim Benzema – Fótbolti
- Heildartekjur: 77 milljónir
- Laun: 74 milljónir
- Aðrar tekjur: 3 milljónir
- Kevin Durant – Körfubolti
- Heildartekjur: 76,8 milljónir
- Laun: 40,6 milljónir
- Aðrar tekjur: 36,3 milljónir
- Lewis Hamilton – Formúla 1
- Heildartekjur: 74 milljónir
- Laun: 51,8 milljónir
- Aðrar tekjur: 22,2 milljónir
- Giannis Antetokounmpo – Körfubolti
- Heildartekjur: 73,4 milljónir
- Laun: 40,1 milljón
- Aðrar tekjur: 33,3 milljónir
Kylian Mbappe – Fótbolti
MyndGetty Images
- Heildartekjur: 70,3 milljónir
- Laun: 51,8 milljónir
- Aðrar tekjur: 18,5 milljónir
- Micah Parsons – Amerískur fótbolti
- Heildartekjur: 63,9 milljónir
- Laun: 61,7 milljónir
- Aðrar tekjur: 2,2 milljónir
- Max Verstappen – Formúla 1
- Heildartekjur: 63,6 milljónir
- Laun: 57,7 milljónir
- Aðrar tekjur: 5,9 milljónir
- Patrick Mahomes – Amerískur fótbolti
- Heildartekjur: 62,7 milljónir
- Laun: 42 milljónir
- Aðrar tekjur: 20,7 milljónir
- Scottie Scheffler – Golf
- Heildartekjur: 62,6 milljónir
- Laun og verðlaunafé: 40,4 milljónir
- Aðrar tekjur: 22,2 milljónir
- Jayson Tatum – Körfubolti
- Heildartekjur: 60,8 milljónir
- Laun: 40,1 milljón
- Aðrar tekjur: 20,7 milljónir
Erling Haaland – Fótbolti
MyndGetty Images
- Heildartekjur: 59,2 milljónir
- Laun: 44,4 milljónir
- Aðrar tekjur: 14,8 milljónir
- Rory McIlroy – Golf
- Heildartekjur: 56,5 milljónir
- Laun og verðlaunafé: 19,5 milljónir
- Aðrar tekjur: 37 milljónir
- Lamar Jackson – Amerískur fótbolti
- Heildartekjur: 54,2 milljónir
- Laun: 52,7 milljónir
- Aðrar tekjur: 1,4 milljónir