Hafa samband
DV
433

Fær nú 71 milljón króna í laun í hverri viku - Kemst þó ekki nálægt toppnum

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 5. nóvember 2026 18:30

Harry Kane hefur skrifað undir nýjan samning við Bayern München sem tryggir honum verulega launahækkun og heldur honum hjá þýska stórliðinu að minnsta kosti til ársins 2029.

Kane, sem er 33 ára og vann Gullboltann árið 2026, hefur verið í stórkostlegu formi hjá Bayern undanfarin ár.

Samkvæmt The Sun mun Englendingurinn þéna rúmlega 20,8 milljónir punda á ári samkvæmt nýja samningnum, sem jafngildir um 401 þúsund pundum á viku.

Það gera um 70 milljónir íslenskra króna í hverri einustu viku.

Þrátt fyrir þessar svimandi fjárhæðir er Kane langt frá því að vera einn tekjuhæsti íþróttamaður heims.

Sportbible hefur tekið saman lista yfir 20 tekjuhæstu íþróttamenn heims og byggir hann á tölum frá fjármálatímaritinu Forbes.

Cristiano Ronaldo trónir þar á toppnum með árstekjur upp á 222 milljónir punda, eða tæplega 39 milljarða íslenskra króna.

Ronaldo þénar um 174 milljónir punda fyrir knattspyrnuiðkun sína hjá Al-Nassr og fær aðrar 48 milljónir í auglýsingatekjur og viðskiptasamninga.

Hnefaleikakappinn Canelo Alvarez er í öðru sæti með 125,8 milljónir punda og Lionel Messi er þriðji með 103,6 milljónir.

Aðrir knattspyrnumenn á listanum eru Karim Benzema, Kylian Mbappe og Erling Haaland.

Kane kemst hins vegar ekki á topp 20 þrátt fyrir nýja samninginn.

Tekjuhæstu íþróttamenn heims samkvæmt samantekt Sportbible:

Fjárhæðir eru í milljónum breskra punda. Heildartekjur taka mið af launum og öðrum tekjum, meðal annars auglýsingasamningum.

  1. Cristiano Ronaldo – Fótbolti
    • Heildartekjur: 222 milljónir punda
    • Laun: 173,9 milljónir
    • Aðrar tekjur: 48,1 milljón
  2. Canelo Alvarez – Hnefaleikar
    • Heildartekjur: 125,8 milljónir
    • Laun og verðlaunafé: 118,4 milljónir
    • Aðrar tekjur: 7,4 milljónir
  3. Lionel Messi – Fótbolti
    • Heildartekjur: 103,6 milljónir
    • Laun: 51,8 milljónir
    • Aðrar tekjur: 51,8 milljónir
  4. LeBron James – Körfubolti
    • Heildartekjur: 102 milljónir
    • Laun: 39,1 milljón
    • Aðrar tekjur: 62,9 milljónir
  5. Shohei Ohtani – Hafnabolti
    • Heildartekjur: 94,4 milljónir
    • Laun: 1,9 milljónir
    • Aðrar tekjur: 92,5 milljónir
  6. Stephen Curry – Körfubolti
    • Heildartekjur: 92,3 milljónir
    • Laun: 44,2 milljónir
    • Aðrar tekjur: 48,1 milljón
  7. Jon Rahm – Golf
    • Heildartekjur: 79,2 milljónir
    • Laun og verðlaunafé: 71,8 milljónir

    • Aðrar tekjur: 7,4 milljónir

      Getty Images
  8. Karim Benzema – Fótbolti
    • Heildartekjur: 77 milljónir
    • Laun: 74 milljónir
    • Aðrar tekjur: 3 milljónir
  9. Kevin Durant – Körfubolti
    • Heildartekjur: 76,8 milljónir
    • Laun: 40,6 milljónir
    • Aðrar tekjur: 36,3 milljónir
  10. Lewis Hamilton – Formúla 1
    • Heildartekjur: 74 milljónir
    • Laun: 51,8 milljónir
    • Aðrar tekjur: 22,2 milljónir
  11. Giannis Antetokounmpo – Körfubolti
    • Heildartekjur: 73,4 milljónir
    • Laun: 40,1 milljón
    • Aðrar tekjur: 33,3 milljónir

  12. Kylian Mbappe – Fótbolti

    • Heildartekjur: 70,3 milljónir
    • Laun: 51,8 milljónir
    • Aðrar tekjur: 18,5 milljónir
    Getty Images
  13. Micah Parsons – Amerískur fótbolti
    • Heildartekjur: 63,9 milljónir
    • Laun: 61,7 milljónir
    • Aðrar tekjur: 2,2 milljónir
  14. Max Verstappen – Formúla 1
    • Heildartekjur: 63,6 milljónir
    • Laun: 57,7 milljónir
    • Aðrar tekjur: 5,9 milljónir
  15. Patrick Mahomes – Amerískur fótbolti
    • Heildartekjur: 62,7 milljónir
    • Laun: 42 milljónir
    • Aðrar tekjur: 20,7 milljónir
  16. Scottie Scheffler – Golf
    • Heildartekjur: 62,6 milljónir
    • Laun og verðlaunafé: 40,4 milljónir
    • Aðrar tekjur: 22,2 milljónir
  17. Jayson Tatum – Körfubolti
    • Heildartekjur: 60,8 milljónir
    • Laun: 40,1 milljón
    • Aðrar tekjur: 20,7 milljónir

  18. Erling Haaland – Fótbolti

    • Heildartekjur: 59,2 milljónir
    • Laun: 44,4 milljónir
    • Aðrar tekjur: 14,8 milljónir
    Getty Images
  19. Rory McIlroy – Golf
    • Heildartekjur: 56,5 milljónir
    • Laun og verðlaunafé: 19,5 milljónir
    • Aðrar tekjur: 37 milljónir
  20. Lamar Jackson – Amerískur fótbolti
    • Heildartekjur: 54,2 milljónir
    • Laun: 52,7 milljónir
    • Aðrar tekjur: 1,4 milljónir

Fleiri fréttir