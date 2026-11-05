Cunha sleppur við frekari refsingu – Carrick þurfti að grípa inn í

Matheus Cunha, sóknarmaður Manchester United, hefur sloppið við frekari refsingu frá UEFA eftir sérstakt atvik í lok 3-2 sigurs liðsins gegn Roma í Meistaradeild Evrópu.
Brasilíumaðurinn var hetja United í leiknum en hann skoraði tvö mörk og fiskaði vítaspyrnu sem Bruno Fernandes nýtti.
Cunha fékk hins vegar tvö gul spjöld undir lok leiksins og var rekinn af velli.
Þrátt fyrir brottvísunina sneri hann aftur inn á völlinn eftir lokaflautið til að fagna með samherjum sínum.
Michael Carrick, knattspyrnustjóri United, greip þá inn í og skipaði Cunha að fara aftur til búningsklefa vegna mögulegra agaviðurlaga.
Cunha brást illa við og virtist afar ósáttur.
UEFA hefur nú staðfest að málið verði ekki rannsakað frekar.
„Atvikið var ekki nefnt í skýrslum eftirlitsmanna og því verður leikbannið ekki framlengt,“ sagði talsmaður UEFA.
Cunha mun því aðeins missa af næsta leik United gegn Sporting Lissabon í Meistaradeildinni síðar í mánuðinum.