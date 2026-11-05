Barcelona vill Svíann en Tottenham vill alls ekki selja

Barcelona hefur enn áhuga á Lucas Bergvall, miðjumanni Tottenham, en Napoli fylgist einnig með Svíanum.
Samkvæmt Football Insider er Barcelona farið að fylgjast með þessum tvítuga leikmanni á ný, en félagið reyndi að kaupa hann fyrir tveimur árum.
Bergvall hefur aðeins spilað fjóra leiki í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu og íhugaði að yfirgefa Tottenham í sumar vegna lítils spiltíma.
Roberto De Zerbi, stjóri Tottenham, sannfærði hann hins vegar um að vera áfram í sumar og bíða eftir tækifærinu.
Tottenham hefur engan áhuga á að selja Bergvall og telur hann eiga bjarta framtíð fyrir sér hjá félaginu. Hann skrifaði undir nýjan samning í september sem gildir til ársins 2031 og er samningsstaða enska félagsins því sterk.