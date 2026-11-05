Arnar talar fallega um Jóhann Berg - „Áttaði sig fljótt á því“

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari talaði fallega um landsliðsgoðsögnina Jóhann Berg Guðmundsson, sem tilkynnti á dögunum að skórnir væru komnir upp í hillu.
Jóhann Berg átti frábæran feril, lengst af með Burnley í enska boltanum og spilaði þá yfir 100 landsleiki fyrir Ísland. Arnar var spurður að því á blaðamannafundi í gær hvort hann hafi heyrt í Jóhann eftir tíðindin.
„Ég hitti hann á einhverju golfmóti í sumar og hann var helsáttur,“ sagði Arnar léttur og hélt áfram.
„Síðasti leikurinn hans var í Mexíkó (snemma á þessu ári með íslenska landsliðinu) og við töluðum um að hann myndi spila þann leik í von um að ná einhverjum ásættanlegum samningi á spennandi stað en svo fór sem fór.
Það er eins með hann, Gylfa og Aron, þetta eru bara goðsagnir í íslenskum fótbolta. Hann áttaði sig líka fljótt á því að hann gæti ekki verið „one dimensional“ leikmaður, við munum eftir honum í Breiðabliki að skora mörk hægri vinstri en svo breyttist hann í frábæran varnar-kantmann, sem hjálpaði okkar leikkerfi til muna. Úr varð frábær leikmaður og hann hefur átt frábæran feril. Hann getur gengið stoltur frá borði.“