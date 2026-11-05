Arnar notaði stór orð er hann ræddi tvo landsliðsmenn Íslands

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari sparaði ekki stóru orðin um framherjapar íslenska landsliðsins, Orra Stein Óskarsson og Andra Lucas Guðjohnsen.
Orri hefur lengi vakið athygli stórliða, en hann er á mála hjá Real Sociedad á Spáni sem stendur. Andri hefur þá slegið í gegn með Blackburn í ensku B-deildinni á leiktíðinni.
Báðir hafa þeir verið orðaðir við ensku úrvalsdeildina undanfarið og hefur Arnar fulla trú á að þeir endi þar. „Ég á mér þann draum og von um að við munum sjá báða framherjana okkar, og ég ætla ekki að setja pressu á þá, í ensku úrvalsdeildinni fyrr en varir,“ sagði Arnar á blaðamannafundi í gær.
„Og vonandi koma þeir báðir í mitt lið, Manchester United,“ bætti hann við í léttum tón.