Annar tekur slaginn við Infantino

Kozo Tashima, fyrrverandi forseti japanska knattspyrnusambandsins, ætlar að bjóða sig fram gegn Gianni Infantino í forsetakjöri FIFA í mars.
Tashima er 68 ára gamall og var við völd hjá japanska sambandinu frá 2016 til 2024. Hann hefur jafnframt setið í stjórn FIFA frá árinu 2015.
Samkvæmt The Guardian og fleiri miðlum nýtur Japaninn stuðnings innan UEFA en evrópska knattspyrnusambandið hefur verið í andstöðu við Infantino um nokkurt skeið.
„Þetta snýst ekki bara um að vinna eða tapa, heldur að sýna heiminum þau gildi sem japanskur fótbolti hefur byggt upp. FIFA þarf á þessum gildum að halda,“ segir Tashima.
Infantino sækist eftir endurkjöri en Tashima er annar maðurinn sem tilkynnir mótframboð. Ramon Vega, fyrrverandi leikmaður Tottenham, hefur einnig boðið sig fram.
Frambjóðendur þurfa stuðning að minnsta kosti fimm knattspyrnusambanda til að komast á kjörseðilinn.