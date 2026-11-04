Telur ákvörðun sína hafa haft mikið að segja um gærkvöldið - Fór í lukkubrjóstahaldarann

Klámstjarnan Skylar Skye, sem er mikill stuðningsmaður Manchester United, telur sig eiga þátt í ótrúlegum 3-2 sigri liðsins gegn Roma í Meistaradeild Evrópu.
Skye, sem er 25 ára, mætti á Old Trafford með sérstakan lukkugrip og birti myndband á samfélagsmiðlinum X.
„Ég er í lukkubrjóstahaldaranum mínum á Old Trafford í dag, þannig að ef United vinnur vitið þið hverjum á að þakka,“ sagði hún.
United lenti 2-0 undir en Bruno Fernandes minnkaði muninn úr vítaspyrnu áður en Matheus Cunha skoraði tvívegis og tryggði sigurinn.
Eftir leikinn birti Skye nýja færslu með skilaboðunum: „Verði ykkur að góðu!“
Stuðningsmenn United tóku gríninu vel og þökkuðu henni fyrir framlagið.
Skye hefur áður vakið athygli fyrir stuðning sinn við félagið á samfélagsmiðlum.