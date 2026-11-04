Svona er hópurinn sem á að koma Íslandi á EM

Lúðvík Gunnarsson og Ólafur Helgi Kristjánsson, landsliðsþjálfarar U21 liðs karla, hafa valið leikmannahópinn sem leikur umspilsleikina gegn Grikklandi um laust sæti á EM 2027.
Leikið verður á Pepsi-vellinum fimmtudaginn 12. nóvember klukkan 13:00 og mánudaginn 16. nóvember á Apostolos Nikolaidis Stadium í Aþenu.
KSÍ og bakhjarlar KSÍ bjóða á leikinn!
Bakhjarlar KSÍ eru N1, Icelandair, Landsbankinn, Ölgerðin, Íslandshótel, Lengjan, Eimskip og Puma.
Hópurinn:
Ásgeir Orri Magnússon – Keflavík
Halldór Snær Georgsson – KR
Lúkas J. Blöndal Petersson – Hoffenheim
Amin Cosic – Viking FK
Ágúst Orri Þorsteinsson – Excelsior
Baldur Kári Helgason – FH
Benoný Breki Andrésson – Stockport FC
Daníel Freyr Kristjánsson – Lyngby
Daníel Tristan Guðjohnsen – Malmö FF
Davíð Helgi Aronsson – Lyngby
Freyr Sigurðsson – Fram
Galdur Guðmundsson – KR
Haukur Andri Haraldsson – ÍA
Helgi Fróði Ingason – Helmond Sport
Hilmir Rafn Mikaelsson – SK Sigma Olomouc
Hlynur Freyr Karlsson – Breiðablik
Hlynur Þórhallsson – Þróttur R.
Júlíus Mar Júlíusson – Kristiansund BK
Logi Hrafn Róbertsson – IFK Varnamo
Nóel Atli Arnórsson – Aalborg BK
Stígur Diljan Þórðarson – Víkingur
Tómas Orri Róbertsson – FH
Viktor Bjarki Daðason – FC Köbenhavn