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Svona er hópurinn sem á að koma Íslandi á EM

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 4. nóvember 2026 14:48
Mynd: DV/KSJ

Lúðvík Gunnarsson og Ólafur Helgi Kristjánsson, landsliðsþjálfarar U21 liðs karla, hafa valið leikmannahópinn sem leikur umspilsleikina gegn Grikklandi um laust sæti á EM 2027.

Leikið verður á Pepsi-vellinum fimmtudaginn 12. nóvember klukkan 13:00 og mánudaginn 16. nóvember á Apostolos Nikolaidis Stadium í Aþenu.

KSÍ og bakhjarlar KSÍ bjóða á leikinn!

Bakhjarlar KSÍ eru N1, Icelandair, Landsbankinn, Ölgerðin, Íslandshótel, Lengjan, Eimskip og Puma.

Hópurinn:

Ásgeir Orri Magnússon – Keflavík 

Halldór Snær Georgsson – KR 

Lúkas J. Blöndal Petersson – Hoffenheim 

Amin Cosic – Viking FK 

Ágúst Orri Þorsteinsson – Excelsior 

Baldur Kári Helgason – FH 

Benoný Breki Andrésson – Stockport FC 

Daníel Freyr Kristjánsson – Lyngby 

Daníel Tristan Guðjohnsen – Malmö FF 

Davíð Helgi Aronsson – Lyngby 

Freyr Sigurðsson – Fram 

Galdur Guðmundsson – KR 

Haukur Andri Haraldsson – ÍA 

Helgi Fróði Ingason – Helmond Sport 

Hilmir Rafn Mikaelsson – SK Sigma Olomouc 

Hlynur Freyr Karlsson – Breiðablik 

Hlynur Þórhallsson – Þróttur R. 

Júlíus Mar Júlíusson – Kristiansund BK 

Logi Hrafn Róbertsson – IFK Varnamo 

Nóel Atli Arnórsson – Aalborg BK 

Stígur Diljan Þórðarson – Víkingur 

Tómas Orri Róbertsson – FH 

Viktor Bjarki Daðason – FC Köbenhavn 

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