Svæsnar kynlífssögur – Vændiskonur, lögregluleikir og háværar nætur með Wöndu

Villt kynlíf Maradona – vændiskonur, lögregluleikir og háværar nætur með Wanda Nara
Diego Maradona var einn besti knattspyrnumaður sögunnar en Argentínumaðurinn var ekki síður þekktur fyrir villt einkalíf sitt, kvennamál og kynlífsævintýri.
Maradona, sem lést árið 2020, hefði orðið 66 ára þann 30. október síðastliðinn. Af því tilefni rifjaði Daily Star upp nokkrar af ótrúlegustu sögunum úr einkalífi goðsagnarinnar.
Leynispegillinn í íbúð umboðsmannsins
Maradona var ítrekað ótrúr eiginkonu sinni, Claudiu Villafañe, og er sagður hafa farið með hjákonur sínar í lúxusíbúð umboðsmanns síns, Guillermo Coppola.
Samkvæmt frásögnum hafði Coppola komið fyrir tvíhliða spegli gegnt sófanum í stofunni svo hann og vinir Maradona gætu fylgst með þegar knattspyrnumaðurinn stundaði kynlíf.
Vinirnir áttu að hafa laumast inn í íbúðina áður en Maradona mætti með konunum og fylgst með kynlífsathöfnum hans án vitundar hans.
Mafían útvegaði honum vændiskonur
Þegar Maradona gekk til liðs við Napoli árið 1984 komst hann í kynni við Camorra, alræmd glæpasamtök í Napólí.
Samtökin eru sögð hafa veitt honum vernd en jafnframt aðstoðað hann við að útvega vændiskonur.
Árið 1991 komst Maradona í vandræði þegar lögreglan hleraði símtal þar sem hann reyndi að fá tvær vændiskonur sendar á hótelherbergi sitt í gegnum tengsl sín við mafíuna.
Símtalið var síðar notað við rannsókn á fíkniefnamálum hans. Maradona fékk að lokum 15 mánaða bann frá knattspyrnu vegna kókaínneyslu.
Lögreglubúningar og kynlíf í almenningssundlaug
Veronica Ojeda, fyrrverandi kærasta Maradona og móðir eins barna hans, hefur verið afar opinská um kynlíf þeirra.
Hún sagði Maradona hafa haft sérstakt dálæti á hlutverkaleikjum í svefnherberginu.
Hann hefði meðal annars beðið hana um að klæða sig upp sem lögreglukonu og beita hann ákveðinni hörku í kynlífinu.
Ojeda lýsti Maradona sem fullkomnum elskhuga og sagðist ekki hafa stundað kynlíf í tvö ár eftir að sambandinu lauk.
„Enginn jafnast á við hann,“ sagði hún.
Parið stundaði einnig kynlíf í almenningssundlaug í veislu í Kólumbíu, þrátt fyrir að fjöldi fólks væri í kringum þau.
„Ég veit ekki hvort einhver áttaði sig á því hvað var að gerast,“ sagði Ojeda.
Hún gaf Maradona tíu af tíu mögulegum fyrir frammistöðu hans í rúminu og átta af tíu fyrir munnmök.
„Það var raunveruleg ástríða á milli okkar,“ sagði hún.
Wanda Nara og húsgögnin sem færðust til
Maradona var einnig orðaður við Wanda Nara, sem síðar giftist knattspyrnumönnunum Maxi Lopez og Mauro Icardi.
Þau eru sögð hafa stundað kynlíf á hóteli árið 2006 þegar Wanda var um tvítugt og Maradona um 45 ára.
Argentínska sjónvarpskonan Mirtha Legrand hélt því fram að hún hefði verið í herberginu við hliðina og ekki getað sofið vegna hávaðans.
„Ég var í forsetasvítunni við hliðina á þeim og gat ekki sofið vegna hávaðans,“ sagði Legrand.
„Þau færðu húsgögnin til. Ég veit ekki hvað þau voru að gera, en ég var heyrnarvottur að áköfu kynlífi þeirra.“
Frásögn Legrand vakti mikla athygli í argentínskum fjölmiðlum en ummæli hennar staðfesta ekki að kynlíf hafi átt sér stað.
Ástarævintýri með mun yngri kærustu
Síðasta þekkta kærasta Maradona var Rocio Oliva, fyrrverandi knattspyrnukona sem var um þrjátíu árum yngri en hann.
Þau voru saman í um sex ár og vöktu reglulega athygli fyrir opinber ástaratlot.
Árið 2017 birti Oliva mynd af þeim kyssast í heitum potti á Valentínusardaginn.
Maradona var þá 56 ára en Oliva 26 ára.
Þau voru einnig mynduð við ástríðufulla kossa og innileg faðmlög í sundlaugum og á ferðalögum.
Sambandinu lauk árið 2018 eftir ítrekuð rifrildi og samkvæmt fjölmiðlafregnum rak Oliva Maradona út úr húsi sem hann hafði keypt handa henni.
Maradona skildi því ekki aðeins eftir sig ógleymanlegar minningar af knattspyrnuvellinum heldur einnig fjölmargar umdeildar sögur úr einkalífinu.