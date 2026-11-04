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DV
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Skorar á Jamie Carragher í boxbardaga - Vonar að hann sé klár

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 5. nóvember 2026 09:00

Wayne Rooney, fyrrverandi framherji Manchester United og enska landsliðsins, hefur skorað á Jamie Carragher í hnefaleikabardaga.

Rooney lét þessi skemmtilegu ummæli falla þegar hann heimsótti gamla hnefaleikafélagið sitt í Liverpool, þar sem hann æfði sem ungur drengur.

Rooney hefur lengi haft mikinn áhuga á hnefaleikum og virðist nú vilja prófa sig gegn fyrrverandi varnarmanni Liverpool.

„Mig langar fokking mikið til að fá Carragher inn í hringinn, svo þið megið alveg segja honum það,“ sagði Rooney.

Hann horfði síðan beint í myndavélina og sendi Carragher skýr skilaboð.

„Carra, mig langar virkilega að fá þig inn í hringinn.“

Þeir Rooney og Carragher eru báðir þekktir fyrir að liggja sjaldan á skoðunum sínum.

Ekki liggur fyrir hvort Carragher ætli að taka áskoruninni.

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