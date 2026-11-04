Skorar á Jamie Carragher í boxbardaga - Vonar að hann sé klár

Wayne Rooney, fyrrverandi framherji Manchester United og enska landsliðsins, hefur skorað á Jamie Carragher í hnefaleikabardaga.
Rooney lét þessi skemmtilegu ummæli falla þegar hann heimsótti gamla hnefaleikafélagið sitt í Liverpool, þar sem hann æfði sem ungur drengur.
Rooney hefur lengi haft mikinn áhuga á hnefaleikum og virðist nú vilja prófa sig gegn fyrrverandi varnarmanni Liverpool.
„Mig langar fokking mikið til að fá Carragher inn í hringinn, svo þið megið alveg segja honum það,“ sagði Rooney.
Hann horfði síðan beint í myndavélina og sendi Carragher skýr skilaboð.
„Carra, mig langar virkilega að fá þig inn í hringinn.“
Þeir Rooney og Carragher eru báðir þekktir fyrir að liggja sjaldan á skoðunum sínum.
Ekki liggur fyrir hvort Carragher ætli að taka áskoruninni.