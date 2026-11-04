Réttarhöld að hefjast: Þekktur maður sakaður um ölvunarakstur - Keyrði á konu sem lést

Kyle Hutton, fyrrverandi leikmaður skoska stórliðsins Rangers, hefur verið ákærður fyrir að valda dauða fertugrar konu í umferðarslysi í Skotlandi.
Hutton, sem er 35 ára, er sakaður um að hafa ekið undir áhrifum áfengis eða fíkniefna þegar hann ók á Victoriu Cairns í Rutherglen, skammt frá Glasgow, þann 2. nóvember 2024.
Cairns hlaut alvarlega áverka og lést á sjúkrahúsi fjórum dögum síðar.
Samkvæmt ákæru ók Hutton of hratt miðað við aðstæður og sýndi ekki nægilega aðgát. Hann er sakaður um að hafa ekki orðið var við konuna á veginum áður en hann ók á hana.
Hutton er einnig ákærður fyrir að hafa neitað að gangast undir áfengis- og fíkniefnapróf lögreglu.
Hann neitar sök í málinu.
Málið var tekið fyrir í dómstól í Glasgow þar sem ákveðið var að aðalmeðferð fari fram í febrúar 2028.
Réttarhöldin gætu staðið yfir í fjóra daga en Hutton er laus gegn tryggingu þar til þá.
Hutton lék með Rangers á árunum 2010 til 2015 en hann hefur einnig leikið með St Mirren, Dumbarton og Partick Thistle á ferlinum.