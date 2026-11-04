Óvænt hættur eftir gott gengi - Tekur við öðru liði

Paulo Fonseca er hættur sem stjóri Lyon og er tekinn við Sporting í Portúgal.
Portúgalinn, sem er 53 ára gamall, hafði stýrt Lyon frá því í janúar 2025 og var samningsbundinn félaginu til næsta sumars. Sporting greiðir fimm milljónir evra fyrir að losa hann undan samningi.
Lyon er í þriðja sæti frönsku úrvalsdeildarinnar, aðeins þremur stigum á eftir PSG, og kemur brotthvarf Fonseca því nokkuð á óvart.
Í yfirlýsingu segist Lyon harma ákvörðun stjórans, sérstaklega tímasetningu hennar.
Fonseca tekur við af Rui Borges hjá Sporting en Jorge Maciel, aðstoðarmaður hans hjá Lyon, stýrir franska liðinu tímabundið.