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DV
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Óvænt hættur eftir gott gengi - Tekur við öðru liði

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 4. nóvember 2026 16:00
Paulo Fonseca/ Getty Images

Paulo Fonseca er hættur sem stjóri Lyon og er tekinn við Sporting í Portúgal.

Portúgalinn, sem er 53 ára gamall, hafði stýrt Lyon frá því í janúar 2025 og var samningsbundinn félaginu til næsta sumars. Sporting greiðir fimm milljónir evra fyrir að losa hann undan samningi.

Lyon er í þriðja sæti frönsku úrvalsdeildarinnar, aðeins þremur stigum á eftir PSG, og kemur brotthvarf Fonseca því nokkuð á óvart.

Í yfirlýsingu segist Lyon harma ákvörðun stjórans, sérstaklega tímasetningu hennar.

Fonseca tekur við af Rui Borges hjá Sporting en Jorge Maciel, aðstoðarmaður hans hjá Lyon, stýrir franska liðinu tímabundið.

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