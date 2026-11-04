Óttast að hafa ekki nægan tíma til að komast í næsta landsliðshóp

Phil Foden, miðjumaður Manchester City, telur sig vera að nálgast sitt besta form á nýjan leik en veit ekki hvort það dugi til að komast aftur í enska landsliðið.
Foden, sem er 26 ára, hefur skorað fjögur mörk í síðustu fimm leikjum City eftir erfitt tímabil.
Hann var ekki valinn í HM-hóp Englands og hefur ekki leikið með landsliðinu síðan í mars.
Thomas Tuchel landsliðsþjálfari tilkynnir næsta hóp á föstudaginn en Foden hefur lítið rætt við hann.
„Ég hef satt að segja ekki mikið talað við hann. Fótboltinn er fullur af hæðum og lægðum og þetta er eitthvað sem maður getur ekki stjórnað,“ sagði Foden.
„Maður verður bara að halda áfram að standa sig. Vonandi kemur kallið einn daginn.“
Foden segir hvíldina eftir rauða spjaldið gegn Manchester United hafa gert sér gott.
„Ég kom til baka ferskur í hausnum og hef komið að mörgum mörkum undanfarið.“
Enzo Maresca, stjóri City, segir Foden stöðugt vera að bæta sig og telur hann eiga mikið inni.