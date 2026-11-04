Meistaradeildin: Greenwood skoraði í sigri gegn Liverpool - Dramtík hjá Real

Real Madrid hafði betur gegn AEK Aþenu, 3-2, í dramatískum leik í Meistaradeild Evrópu í kvöld. Liverpool tapaði hins vegar með sömu markatölu gegn Fenerbahce í Tyrklandi.
AEK Aþena 2-3 Real Madrid
Heimamenn í Aþenu byrjuðu af krafti og kom Aboubakary Koïta þeim yfir á 12. mínútu.
Jude Bellingham jafnaði metin fyrir Real Madrid á 32. mínútu og staðan var 1-1 í hálfleik.
Bæði lið sóttu til sigurs í síðari hálfleik og á 75. mínútu kom Stavros Pilios heimamönnum aftur yfir.
Forysta AEK entist þó aðeins í þrjár mínútur því Kylian Mbappé jafnaði fyrir spænska stórliðið á 78. mínútu.
Þegar allt stefndi í jafntefli steig Federico Valverde fram og skoraði sigurmark Real Madrid á annarri mínútu uppbótartíma.
Real Madrid tryggði sér þar með dramatískan 3-2 sigur í Grikklandi.
Fenerbahce 3-2 Liverpool
Liverpool varð fyrir vonbrigðum í Tyrklandi þar sem Fenerbahce hafði betur í fimm marka leik.
Trey Nyoni kom Liverpool yfir á 25. mínútu en Mason Greenwood jafnaði aðeins fjórum mínútum síðar.
Staðan var 1-1 í hálfleik en Alexander Isak kom Liverpool aftur yfir á 69. mínútu.
Heimamenn neituðu hins vegar að gefast upp og jafnaði Brown metin á 73. mínútu.
Aðeins sex mínútum síðar skoraði Vedat Muriqi þriðja mark Fenerbahce og kom tyrkneska liðinu yfir í fyrsta sinn í leiknum.
Liverpool tókst ekki að svara fyrir sig á lokamínútunum og þurfti því að sætta sig við 3-2 tap.