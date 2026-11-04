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Meistaradeildin: Greenwood skoraði í sigri gegn Liverpool - Dramtík hjá Real

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 4. nóvember 2026 19:41
Mason Greenwood Getty Images

Real Madrid hafði betur gegn AEK Aþenu, 3-2, í dramatískum leik í Meistaradeild Evrópu í kvöld. Liverpool tapaði hins vegar með sömu markatölu gegn Fenerbahce í Tyrklandi.

AEK Aþena 2-3 Real Madrid

Heimamenn í Aþenu byrjuðu af krafti og kom Aboubakary Koïta þeim yfir á 12. mínútu.

Jude Bellingham jafnaði metin fyrir Real Madrid á 32. mínútu og staðan var 1-1 í hálfleik.

Bæði lið sóttu til sigurs í síðari hálfleik og á 75. mínútu kom Stavros Pilios heimamönnum aftur yfir.

Forysta AEK entist þó aðeins í þrjár mínútur því Kylian Mbappé jafnaði fyrir spænska stórliðið á 78. mínútu.

Þegar allt stefndi í jafntefli steig Federico Valverde fram og skoraði sigurmark Real Madrid á annarri mínútu uppbótartíma.

Real Madrid tryggði sér þar með dramatískan 3-2 sigur í Grikklandi.

Fenerbahce 3-2 Liverpool

Liverpool varð fyrir vonbrigðum í Tyrklandi þar sem Fenerbahce hafði betur í fimm marka leik.

Trey Nyoni kom Liverpool yfir á 25. mínútu en Mason Greenwood jafnaði aðeins fjórum mínútum síðar.

Staðan var 1-1 í hálfleik en Alexander Isak kom Liverpool aftur yfir á 69. mínútu.

Heimamenn neituðu hins vegar að gefast upp og jafnaði Brown metin á 73. mínútu.

Aðeins sex mínútum síðar skoraði Vedat Muriqi þriðja mark Fenerbahce og kom tyrkneska liðinu yfir í fyrsta sinn í leiknum.

Liverpool tókst ekki að svara fyrir sig á lokamínútunum og þurfti því að sætta sig við 3-2 tap.

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