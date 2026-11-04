Meistaradeildin: Como skoraði níu mörk í Frakklandi - City og Arsenal með sigra

Sjö leikjum lauk í Meistaradeild Evrópu í kvöld þar sem ítalska liðið Como stal senunni með ótrúlegum 9-1 útisigri gegn Lens í Frakklandi.
Gríski framherjinn Anastasios Douvikas skoraði þrennu fyrir Como en Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina og Papaccioli bættu við mörkum. Ruben Aguilar skoraði eina mark Lens.
Manchester City vann dramatískan 3-2 sigur á RB Leipzig í Þýskalandi.
Castello Lukeba kom City yfir með sjálfsmarki á 37. mínútu en Ridle Baku jafnaði snemma í síðari hálfleik. Fernández kom gestunum aftur yfir áður en Antonio Nusa jafnaði fyrir Leipzig. Erling Haaland tryggði City síðan sigurinn á 78. mínútu.
Arsenal vann 2-1 útisigur gegn Slavia Prag. Noni Madueke og Viktor Gyökeres skoruðu fyrir Lundúnaliðið í fyrri hálfleik en Nowak minnkaði muninn á lokamínútunni.
Borussia Dortmund lagði Real Betis 2-1 þar sem Silva og Konstantinos Karetsas skoruðu mörk þýska liðsins. Aitor Ruibal skoraði fyrir Betis.
Porto vann sannfærandi 4-1 sigur á Napoli. Jan Bednarek, Gabriel Veiga, Jakub Kiwior og Samu Aghehowa skoruðu fyrir Porto en Scott McTominay gerði mark Napoli. Rafa Marín fékk rautt spjald undir lokin.
Club Brugge vann PSV Eindhoven 2-1 á útivelli. Nicolò Tresoldi og Carlos Forbs skoruðu fyrir Belgana en Kodai Sano svaraði fyrir PSV.
Viking vann þá 4-1 sigur á Sabah. Erik Botheim skoraði tvívegis en Zlatko Tripić og Falchener bættu við mörkum.
Það var því nóg um að vera í Meistaradeildinni þar sem stórsigur Como stóð upp úr.