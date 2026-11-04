Manchester United vill kaupa af nágrönnum sínum í janúar

Manchester United er sagt íhuga óvænta tilraun til að fá Rayan Ait-Nouri, vinstri bakvörð Manchester City, til liðs við sig.
Þetta kemur fram hjá þýska félagaskiptablaðamanninum Florian Plettenberg, sem segir United hafa áhuga á Alsírbúanum.
Ait-Nouri er 25 ára og gæti því verið áhugaverður kostur fyrir United til framtíðar.
Samkvæmt Plettenberg ættu persónulegir samningar við leikmanninn ekki að standa í vegi fyrir mögulegum félagaskiptum.
Það gæti hins vegar reynst öllu erfiðara að sannfæra Manchester City um að selja leikmanninn til erkifjendanna á Old Trafford.
Félagaskipti á milli Manchester-liðanna tveggja eru afar sjaldgæf og myndu vafalaust vekja mikla athygli.
Ekki liggur fyrir hvort United hafi þegar haft samband við City eða hversu mikið félagið væri tilbúið að greiða fyrir Ait-Nouri.