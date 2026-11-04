Landsliðshópur Íslands: Fátt kemur á óvart - Gylfi og Aron Einar með

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands hefur valið hópinn fyrir tvo síðustu leiki í Þjóðadeildinni.
Ísland mætir Búlgaríu í Plovdiv föstudaginn 13. nóvember og Lúxemborg á Laugardalsvelli mánudaginn 16. nóvember.
Fátt kemur á óvart í vali Arnars, Kristian Nökkvi Hlynsson kemur inn eftir meiðsli. Daníel Leó Grétarsson er með en hann hefur verið í fríi af persónulegum ástæðum hjá félagsliði.
Albert Guðmundsson er ekki með vegna meiðsla.
Ísland er í efsta sæti riðilsins með átta stig eftir fjóra leiki. Eistland er í öðru sæti með sex stig, Búlgaríu í þriðja með fjögur stig og Lúxemborg á botninum með þrjú stig.
Miðasala á leikinn gegn Lúxemborg er í fullum gangi á miðasöluvef KSÍ.
Hópurinn
Hákon Rafn Valdimarsson - Brentford F.C. - 26 leikir
Rúnar Alex Rúnarsson - FC Köbenhavn - 11 leikir
Anton Ari Einarsson - Breiðablik - 3 leikir
Mikael Egill Ellertsson - Genoa CFC - 34 leikir, 3 mörk
Logi Tómasson - Samsunspor - 20 leikir, 1 mark
Hörður Björgvin Magnússon - Atromitos FC - 57 leikir, 2 mörk
Daníel Leó Grétarsson - AGF - 35 leikir
Aron Einar Gunnarsson - Qatar SC - 111 leikir, 5 mörk
Stefán Teitur Þórðarson - Hannover 96 - 40 leikir, 1 mark
Mikael Neville Anderson - AGF - 42 leikir, 2 mörk
Guðlaugur Victor Pálsson - AC Horsens - 62 leikir, 6 mörk
Gylfi Sigurðsson - Víkingur R. - 90 leikir, 28 mörk
Ísak Bergmann Jóhannesson - 1. FC Köln - 48 leikir, 6 mörk
Þórir Jóhann Helgason - Venezia FC - 20 leikir, 2 mörk
Hákon Arnar Haraldsson - LOSC Lille - 35 leikir, 3 mörk
Kristian Nökkvi Hlynsson - FC Twente - 13 leikir, 2 mörk
Jón Dagur Þorsteinsson - Hertha BSC - 57 leikir, 6 mörk
Kristall Máni Ingason - SK Brann - 10 leikir
Arnór Sigurðsson - Kalamata F.C. - 39 leikir, 2 mörk
Orri Steinn Óskarsson - Real Sociedad - 22 leikir, 12 mörk
Ísak Snær Þorvaldsson - Lyngby BK - 9 leikir, 1 mark
Andri Lucas Guðjohnsen - Blackburn Rovers F.C. - 43 leikir, 12 mörk
Brynjólfur Andersen Willumsson - FC Groningen - 12 leikir, 1 mark