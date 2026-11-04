Klúrin ummæli í beinni útsendingu vekja upp spurningar - „Konan vill að ég sé stærri“

Matheus Cunha, framherji Manchester United, vakti mikla kátínu í sjónvarpsviðtali eftir ótrúlegan 3-2 sigur liðsins gegn Roma í Meistaradeild Evrópu á þriðjudagskvöldið.
Brasilíumaðurinn var í aðalhlutverki þegar United sneri 2-0 tapi í 3-2 sigur á Old Trafford. Cunha skoraði tvö mörk og tryggði liðinu þrjú mikilvæg stig.
Eftir leikinn mætti hinn 27 ára gamli Cunha í viðtal hjá CBS Sports þar sem Thierry Henry, Jamie Carragher og Micah Richards voru meðal sérfræðinga.
Richards, fyrrverandi varnarmaður Manchester City, tók eftir því hversu vöðvastæltur Cunha væri orðinn.
„Þú hefur greinilega verið duglegur í ræktinni,“ sagði Richards.
Cunha svaraði um hæl og fékk viðstadda til að skella upp úr.
„Já, takk fyrir. Konan mín vill að ég verði stærri,“ sagði Brasilíumaðurinn brosandi.
Eiginkona hans, Gabriela, var einnig í skýjunum eftir frammistöðu eiginmannsins.
Hún birti mynd á Instagram þar sem Cunha fagnaði ber að ofan með stuðningsmönnum United á Old Trafford.
Við myndina skrifaði hún á portúgölsku. „Endalaust stolt! Alltaf!“
Cunha hefur verið í sviðsljósinu eftir sigurinn en mörkin hans tryggðu United langþráðan sigur eftir erfitt gengi að undanförnu.
Það var því létt yfir Brasilíumanninum þegar hann ræddi við sérfræðingana eftir leikinn.