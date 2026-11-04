Fagna því að maðurinn hafi misst vinnuna í vikunni

Brottrekstur Nuno Espirito Santo frá West Ham hefur vakið töluverða athygli á Englandi en svo virðist sem ekki séu allir leiðir yfir því að Portúgalinn sé farinn.
Marrion Areola, eiginkona markvarðarins Alphonse Areola, birti athyglisverða færslu á Instagram skömmu eftir að tilkynnt var um brottreksturinn.
Hún deildi myndskeiði úr kvikmyndinni The Sound of Music þar sem sungið er „So Long, Farewell“, eða „Vertu sæll“.
Færslan er talin vera skýr skot á Nuno, sem hafði ekki notað Areola í einum einasta leik á tímabilinu. Þess í stað hafði Mads Hermansen verið fyrsti kostur í markinu.
Fleiri tengdir West Ham virðast hafa tekið fréttunum fagnandi.
Fyrrverandi leikmennirnir George Earthy og Callum Wilson líkuðu við færslu félagsins þar sem brottrekstur Nuno var tilkynntur.
Það gerðu einnig núverandi leikmennirnir Edson Alvarez og Preston Fearon.
Alvarez hafði verið settur til hliðar undir stjórn Nuno og virðist því ekki sérstaklega ósáttur við breytingarnar.
Samkvæmt enskum fjölmiðlum hefur Scott Parker þegar náð samkomulagi um að taka við þjálfun West Ham.
Parker stendur því frammi fyrir því verkefni að bæta gengi liðsins og sameina leikmannahópinn.
Viðbrögðin á samfélagsmiðlum hafa vakið spurningar um hversu mikils stuðnings Nuno naut innan félagsins.