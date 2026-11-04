Færir tíðindi af Alberti

Albert Guðmundsson hefur ekki spilað síðan hann meiddist í landsleik Íslands við Eistland undir lok septembermánaðar. Nú styttist í endurkomu hans.
Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari var spurður út í stöðu lykilmannsins á blaðamannafundi í dag, en Albert nær ekki að taka þátt í komandi leikjum gegn Búlgaríu og Lúxemborg.
Hann ætti þó að að geta spilað með Lazio, félaginu sem hann gekk til liðs við í sumar, á næstu vikum.
„Albert er á góðri bataleið og liðið að pressa mikið á að hann sé að spila. Það eru kannski 2-3 vikur í hann,“ sagði Arnar.