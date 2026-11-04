Bradley Barcola, sóknarmaður Liverpool, segist eiga mikið inni þrátt fyrir erfiða byrjun hjá félaginu eftir 123 milljóna punda félagaskipti frá Paris Saint-Germain í sumar.
Frakkinn, sem er 24 ára, náði hvorki að skora né leggja upp mark í fyrstu tíu leikjum sínum á tímabilinu. Hann hefur hins vegar sýnt batamerki að undanförnu.
Barcola skoraði þrennu gegn LASK í Meistaradeildinni og lagði síðan upp mörk gegn Brighton og Brentford.
„Nei, ég held að ég sé ekki kominn í mitt besta form. Þið hafið ekki enn séð bestu útgáfuna af mér,“ sagði Barcola í viðtali við Sky Sports.
„Við erum enn að vinna í því að liðsfélagarnir nýti styrkleika mína betur. Það gengur sífellt betur.“
Barcola var keyptur í kjölfar brotthvarfs Mohamed Salah en segist ekki finna fyrir pressu vegna verðmiðans eða samanburðarins við Egyptann.
„Ég ákvað ekki kaupverðið sjálfur, þannig að það er ekki mitt vandamál.“
„Salah er goðsögn hér og ég ber gríðarlega virðingu fyrir honum. En ég er ekki Mohamed Salah.“
Barcola segist vilja skrifa sína eigin sögu hjá Liverpool.
„Ég ætla að leggja mitt af mörkum og setja mitt eigið mark á sögu félagsins. Ég finn enga pressu vegna þess.“