Barcelona horfir til þess að kaupa varnarmann Arsenal

Barcelona hefur áhuga á Piero Hincapie, varnarmanni Arsenal, og gæti reynt að fá hann til liðs við sig.
Samkvæmt spænska miðlinum Sport er Hincapie á óskalista Deco, yfirmanns knattspyrnumála hjá Barcelona, sem leitar leiða til að styrkja miðvarðastöðu félagsins.
Hincapie er 24 ára landsliðsmaður Ekvador og getur bæði leikið sem miðvörður og vinstri bakvörður.
Fjölhæfni hans er talin gera hann að áhugaverðum kosti fyrir spænska stórliðið.
Ekki liggur fyrir hvort Barcelona hyggist gera tilboð í leikmanninn í janúarglugganum eða bíða þar til næsta sumar.
Arsenal gæti þó reynst erfitt í samningaviðræðum enda er Hincapie á samningi hjá Lundúnafélaginu.